Кафанов: Песьяков совершил две грубые ошибки в игре с Ираком
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера Сергея Песьякова в товарищеском матче с национальной командой Ирака.
«Песьяков сделал две грубые ошибки. Это технический брак, он не поднял мяч вверх. Конечно, это связано с психологией, потому что, когда он играл за «Ростов», за последние два года таких ошибок у него не было.
Положительное в этой игре было то, что после этих двух неточных передач, которые могли закончиться голами, Сергей продолжил матч уверенно, выручил, подстраховал в нужный момент защитников и начал голевую атаку, которая привела ко второму голу сборной России», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».
Атмосфера на стадионе перед товарищеским матчем Иран — Россия:
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