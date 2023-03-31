Кафанов: знал бы, что Селихов получит травму, он сыграл бы с Ираном
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что в прошедшей игре с командой Ирана рассчитывал выпустить на поле голкипера Александра Селихова, который травмировался во время проведения сборов. Во встрече с иранцами на поле в воротах сборной России появился Матвей Сафонов.
«Расстроился, что не поставил Селихова в первом матче. Знал бы, что так получится, Саша сыграл бы в Тегеране, а Матвей – в Москве. Мы сразу планировали дать им обоим сыграть по одной встрече. Почему Селихов? Здесь ни у кого не возникнет сомнений. Он очень хорошо играл, не сделал ни одной ошибки в последних матчах, много выручал, в том числе в игре с «Уралом», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».
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Атмосфера на стадионе перед товарищеским матчем Иран — Россия:
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