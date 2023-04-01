Игорь Дивеев прокомментировал информацию об интересе лондонского «Арсенала» к игроку
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал информацию об интересе лондонского «Арсенала» к игроку в момент его выступления за молодёжную команду «Уфы».
«Правда, что мной интересовался лондонский «Арсенал»? Честно, не знаю. Узнавал у агента, он говорит: «может быть, не твоё дело знать. Твоё дело — тренироваться, работать, доказывать», — сказал Дивеев в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.
Сейчас 23-летний Дивеев восстанавливается после повреждения, полученного во встрече с «Зенитом» (1:0), прошедшей в Российской Премьер-Лиге. Защитник, на счету которого 14 матчей за сборную России, должен вернуться в строй в середине апреля.
ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе московской команды 35 очков.
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