Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал информацию об интересе лондонского «Арсенала» к игроку в момент его выступления за молодёжную команду «Уфы».

«Правда, что мной интересовался лондонский «Арсенал»? Честно, не знаю. Узнавал у агента, он говорит: «может быть, не твоё дело знать. Твоё дело — тренироваться, работать, доказывать», — сказал Дивеев в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

Сейчас 23-летний Дивеев восстанавливается после повреждения, полученного во встрече с «Зенитом» (1:0), прошедшей в Российской Премьер-Лиге. Защитник, на счету которого 14 матчей за сборную России, должен вернуться в строй в середине апреля.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе московской команды 35 очков.