Газизов — о граффити с изображением Зинченко в Уфе: клуб к этому отношения не имеет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на высказывание футболиста сборной Украины Александра Зинченко относительно прошедшего периода карьеры в России. Газизов отметил, что граффити в Уфе на фасаде жилого дома на проспекте Октября с портертом Зинченко не имеет отношения к клубу.

«Граффити делали фанаты — клуб к этому отношения не имеет. Это было выражение воли фанатов. Пусть они все это решают. Мне бы не хотелось касаться высказывания Зинченко с любой стороны: как фанаты решат, так и будет», — приводит слова Газизова Sport24.

26-летний Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год, после чего перешёл в английский «Манчестер Сити». Летом прошлого года украинец перебрался в «Арсенал».