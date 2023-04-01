«Мой папа встретился с Газизовым в «Пятёрочке». Игорь Дивеев рассказал о переходе в «Уфу»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о переходе в «Уфу».
«Я воспитанник башкирского футбола? Да. Сначала занимался в СДЮСШОР, потом понял, что там некуда расти, нужно уходить в «Уфу», которая как раз вышла в РПЛ. Мы с отцом решили, что нужно идти в команду «Уфы» 1999 года.
Мой папа встретился с Газизовым в «Пятёрочке»? Да, это правда, помню это. Не помню, «Перекрёсток» или «Пятёрочка», прям около моего дома. Я в этот момент играл в футбол, не помню, сколько мне было, 15-16 лет. Батя пошёл в магазин за молоком и прочим, как всегда, дефолтная тема. Мне звонят по телефону, мама или папа, не помню, и говорят, что нужно срочно подойти в магазин. Смотрю, там стоит Шамиль Камилович и батя.
Батя тогда сказал: «вот Шамиль Камилович, президент «Уфы», ответственный за всех, ответственный за весь детский футбол в Уфе». Камилыч мне сразу: «чё, к нам придёшь?» Я говорю: «давайте». Они обменялись телефонами, мы созвонились с тренером, тогда им был Макич Микаелян. Мы договорились.
Самое смешное, я недели полторы не мог туда пойти. Меня трясло: новый коллектив, новый тренер. Думаешь: «как, что и куда?» Папа потом по-русски говорит: «давай, дуй туда». Начал тренироваться с командой 1999 года, недели две провёл, потом была игра с дублем, куда меня забрали.
Папа с Газизовым встретились случайно. Они знакомы были, давно ещё, с 90-х годов», — сказал Дивеев в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.
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