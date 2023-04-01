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Болельщик «Волги», бросивший банан в Вендела, получил бан на посещение матчей и оштрафован

Болельщик «Волги», бросивший банан в Вендела, получил бан на посещение матчей и оштрафован
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Болельщик «Волги», бросивший банан в хавбека «Зенита» Вендела, оштрафован.

В гостевом матче «Зенита» с ульяновской «Волги» (3:0) в рамках Фонбет Кубка России болельщик команды хозяев бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены.

«Суд установил, что молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий и оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения сроком на 1 год», – написано в сообщении УМВД России по Ульяновской области.

Напомним, ульяновскую «Волгу» за инцидент оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Мужчина объяснил, почему бросил банан в Вендела:

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