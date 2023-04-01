Энрике пожертвовал фонду по борьбе с раком деньги, заработанные на трансляциях во время ЧМ

Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике отдал на благотворительность деньги, заработанные на трансляциях во время чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Как сообщает Marca, испанец пожертвовал € 30 тыс. фонду по борьбе с раком у детей. Пожертвование было сделано 23 февраля.
Напомним, во время чемпионата мира тренер сборной Испании проводил трансляции на Twitch. Тогда Энрике пообещал, что отдаст все вырученные деньги на благотворительность.
На ЧМ-2022 сборная Испании под руководством Энрике не смогла преодолеть стадию 1/8 финала, сенсационно уступив Марокко. Энрике работал со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством «Фурия Роха» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.
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