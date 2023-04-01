Глава Минспорта Татарстана: если нам доверят право на Суперкубок России, мы не подведём

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов высказался о переговорах с РФС на предмет проведения в Казани Суперкубка России.
«Там есть определенные процедуры, решение нужно проводить через исполком РФС. Мы свое желание выразили, написали официальное письмо, будем ждать какого-то решения. Мы заинтересованная сторона, потерявшая право на проведение Суперкубка УЕФА, мы очень сильно хотели его провести. Для России, для Казани это было бы хит-топ. Но что случилось, то случилось, поэтому есть возможность получить компенсацию от РФС, если нам доверят право на отечественный Суперкубок, мы не подведём.
Верим и надеемся, что к тому времени и «Рубин» окажется там, где должен быть. Казань соскучилась по большому футболу, по хорошим командам, ведь на Суперкубок приедут две топовые команды. Мы к этому полностью готовы, стадион соответствует всем нормативам, у нас очень удобная логистика. Планируем приурочить Суперкубок к десятилетию Универсиады. У нас все складывается, но слово за теми, кто принимает решения в РФС", — цитирует Леонова «Татар-Информ».
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