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Андрей Павелко: Зеленский ставил задачу обеспечить условия для проведения УПЛ

Андрей Павелко: Зеленский ставил задачу обеспечить условия для проведения УПЛ
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Президент УАФ Андрей Павелко высказался по поводу проведения чемпионата Украины по футболу в нынешних условиях.

«Это была наша обязанность – восстановить клубный футбол. И именно на территории Украины. Я не раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он ставил задачу обеспечить все условия проведения чемпионата на нашей земле.

Совместно с клубами мы это сделали и начали чемпионат в День Государственного флага Украины, 23 августа. Футбол должен нести людям радость, надежду на мирную жизнь. Да, жаль, что пока без болельщиков», — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Как сообщалось ранее, Андрей Павелко продолжает выполнять обязанности президента УАФ. Решение Печерского районного суда от 17 февраля об отстранении функционера от своей должности было оспорено, в результате чего оно не вступило в силу.

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