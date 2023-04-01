Журналист: Хави считает, что Лео Месси отлично впишется в команду в следующем сезоне

Журналист Фернандо Поло сообщил, что Хави будет рад возвращению Лионеля Месси в «Барселону», и считает, что он отлично впишется в нынешнюю тактику команды, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер каталонского клуба видит аргентинца в качестве четвёртого полузащитника, учитывая великолепные навыки Месси в пасе. Ещё с прошлого сезона испанец мечтал о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, но если его переход грядущим летом окажется невозможным, то Месси может занять роль плеймейкера в центре и доминировать во владении вместе с Педри. Тренер ещё в феврале дал понять, что Лионель — его друг и они находятся в постоянном контакте, а также считает его лучшим игроком в истории футбола.

Напомним, вчера, 31 марта, в «Барселоне» подтвердили контакты с Лео Месси на предмет его возможного возвращения в клуб.