«Бенфика» хочет получить за Гонсалу Рамуша € 120 млн
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Португальская «Бенфика» озвучила цену за форварда Гонсалу Рамуша. Клуб хочет выручить от продажи футболиста € 120 млн, сообщает Record.
По сведениям источника, к нападающему проявляют интерес мадридский «Реал» и лондонский «Челси».
21-летний Гонсалу Рамуш сыграл за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, в которых 24 раза поражал ворота соперников и 10 раз помогал отличиться партнёрам по команде. Среди претендентов на португальского нападающего назывались «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что € 120 млн — это сумма отступных, прописанных в контракте форварда. Портал Transfermarkt оценивает португальского футболиста в € 40 млн.
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