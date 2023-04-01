Стала известна зарплата Лионеля Месси в случае его возвращения в «Барселону»

Стали известны условия контракта, который «Барселона» может предложить нападающему французского «ПСЖ» Лионелю Месси в случае его перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, «Барселона» планирует предложить Месси контракт с зарплатой максимум в € 10 млн в год, платить ему часть спонсорских гонораров и процент от продаж билетов на домашние матчи и проданных футболок с фамилией футболиста.
Ранее в руководстве «Барселоны» заявили о том, что контактируют с Месси о его возможном возвращении в клуб, в котором он провёл большую часть своей карьеры. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что сделает всё возможное ради перехода аргентинца. Контракт Месси с «ПСЖ» заканчивается в июне.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином
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