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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 21-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 21-го тура
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Сегодня, 1 апреля, матчами «Динамо» — «Сочи» и «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» стартует 21-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

В 21-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

1 апреля, суббота:

«Динамо» — «Сочи» (Москва, 14:00 мск);
«Пари Нижний Новгород» – «Локомотив» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
«Спартак» – «Ахмат» (Москва, 16:30 мск);
«Зенит» — «Урал» (Санкт-Петербург, 19:00 мск).

2 апреля, воскресенье:

«Крылья Советов» — «Оренбург» (Самара, 14:00 мск);
«Химки» — «Краснодар» (Химки, 14:00 мск);
«Факел» — ЦСКА (Воронеж, 16:30 мск);
«Ростов» — «Торпедо» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 48 очков. Второе место занимает «Ростов» (41), третье — «Спартак» (40).

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