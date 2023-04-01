Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин рассказал о взаимоотношениях с Массимилиано Аллегри
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Итальянский нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин рассказал, как ему прошлой весной помог главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.
«Аллегри всегда относился ко мне с уважением. Мне было тяжело прошлой весной, но тяжело в хорошем смысле… С тех пор многое изменилось. Я определился с тем, куда хочу прийти. У меня есть близкие, которые рядом со мной. Я больше ничего не упускаю из виду. В этом году единственное, что имеет значение, — сосредоточиться на целях и избегать других мыслей», — приводит слова Кина Corriere dello Sport.
23-летний Мойзе Кин сыграл за «Ювентус» 34 матча во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них семью забитыми мячами.
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