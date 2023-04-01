Гвардиола: в футболе то, что ты сделал вчера, не имеет значения для завтрашнего дня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему былых заслуг.

«Прошлое есть прошлое, опыт не в счёт.

Иногда я слышу, как игроки или тренеры говорят: «Мне не нужно ничего доказывать из-за того, что я делал в прошлом». Это самая ужасная фраза. Ты должен доказывать это каждый божий день, снова, и снова, и снова. Прошлое есть прошлое.

Воспоминания о чём-то, когда ты дедушка, это приятно, но реальность такова, что люди придут на стадион «Этихад» и не будут думать о том, что мы делали в прошлом. Ты должен делать это снова и снова. В противном случае придётся уйти на пенсию.

Я никогда не играю в игру, думая, что из-за моего прошлого опыта я выиграю её. Я думаю, что в футболе то, что ты сделал вчера, не имеет значения для завтрашнего дня», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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