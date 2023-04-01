Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Команды встретятся сегодня, 1 апреля. Начало игры — в 14:30 мск.

«Сколько матчей нужно выиграть, чтобы стать чемпионами? Все. Вот так просто. Если мы не выиграем их все, то не станем чемпионами. В то же время мы просто пытаемся выиграть следующий. Вы же видите стабильность «Арсенала», поэтому мы должны выигрывать все матчи, но, возможно, что-то произойдёт. В футболе никогда не знаешь наверняка.

Чувство, которое я испытываю сейчас, очень похоже на то, что было у меня в предыдущих битвах с «Ливерпулем», когда мы смогли выиграть 17 или 18 матчей подряд, чтобы стать чемпионами. У меня такое же чувство.

Мы довольно хорошо знаем друг друга: они знают всё, что мы собираемся делать, и мы знаем, что собираются делать они. Мы выигрывали игры, мы проигрывали. Это была большая битва не только между нами за то, чтобы стать чемпионами. Делая то же самое, мы дважды выигрывали с разницей в одно очко, и в то же время могли проиграть лигу на одно очко. Границы всегда были такими тесными и узкими, и я думаю, что этот день не станет исключением.

Я испытываю невероятное уважение к Клоппу. Конечно, он соперник, как и многие тренеры, но я испытываю невероятное уважение к его карьере и к тому, что он делает для футбола», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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