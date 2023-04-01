Президент РФС Дюков оценил посещаемость матча Россия — Ирак в Санкт-Петербурге
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил посещаемость товарищеского матча между сборными России и Ирака (2:0), который проходил 26 марта в Санкт-Петербурге. Функционер заявил, что игра показала, что национальная команда интересна болельщикам.
«Матч с Ираком в Санкт-Петербурге показал, что сборная интересна нашим болельщикам. Были очень высокие показатели просмотра, высокая доля рейтинга трансляций, да и болельщики пришли — хотя было всего несколько дней на продажу билетов. 23 тысячи человек — это хороший показатель. Конечно, болельщики хотели бы видеть сборную России, посещать матчи, видеть ребят», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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