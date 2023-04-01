Дюков: матч с Ираком покажет другим сборным, что в России можно играть. Нет никаких рисков

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил возможность проведения международных матчей в России.

«Мы будем стараться проводить больше матчей в России. Вы понимаете, что сейчас не самая простая ситуация с точки зрения геополитики. Это создаёт определённые сложности для того, чтобы договориться о проведении домашних матчей. Мы провели первый домашний матч после перерыва. Думаю, это даст сигнал и покажет другим сборным, что в России можно играть — нет никаких рисков для приезда и проведения матча здесь.

Другие команды боятся приезжать в Россию? Когда ФИФА принимала решение о неучастии нашей сборной в международных турнирах, одним из аргументов была невозможность обеспечить безопасность. Понятно, что это не так. Проводить матчи на российской территории безопасно. Но федерации других стран слышат эти аргументы и решения и вынуждены ими руководствоваться. Это и вызывает эти сложности», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее, 26 марта, сборная России в товарищеском матче в Санкт-Петербурге обыграла команду Ирака — 2:0.