«ПСЖ» хочет купить Осимхена у «Наполи», предложив в обмен Паредеса и Икарди, — RMC Sport

Французский «ПСЖ» всерьёз нацелился на приобретение нигерийского нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже несколько раз встречался с Осимхеном, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ». Именно португальский функционер ранее приводил нигерийца в «Лилль», из которого тот перешёл в «Наполи». Сам Осимхен не против возможного перехода в парижский клуб.
«Наполи» рассчитывает получить за форварда не менее € 100 млн. Такую сумму «ПСЖ» не может себе позволить из-за ограничений финансового фэйр-плей. Кампуш хочет снизить стоимость за счёт предложения нескольких игроков в обмен на Осимхена. В Неаполь могут отправиться аргентинцы Леандро Паредес и Мауро Икарди.
В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена
- 1 апреля 2023
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