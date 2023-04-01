«Пари НН» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью — 1:1. В составе хозяев отличился нападающий Вильсон Изидор. За нижегородцев забитым мячом отметился форвард Вячеслав Кротов.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 22 очка после 20 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.