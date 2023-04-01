Арьен Роббен рассказал, с кем из «Баварии» продолжает общаться

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен рассказал о том, с кем из немецкого клуба продолжает поддерживать контакты. Нидерландец назвал экс-футболистов мюнхенцев Франка Рибери, Бастиана Швайнштайгера и Филиппа Лама, а также нынешних игроков рекордмайстера Томаса Мюллера, Мануэля Нойера, Йозуа Киммиха, Леона Горецку и Сержа Гнабри.
«Я играл за «Баварию» 10 лет, это долго. Поэтому у меня до сих пор хорошие отношения со многими людьми оттуда, например, с Франком Рибери, Бастианом Швайнштайгером и Филиппом Ламом. Прошлой осенью я встречался с Томасом Мюллером, Мануэлем Нойером, Йозуа Киммихом, Леоном Горецкой и Сержом Гнабри, а также с многими физиотерапевтами и сотрудниками. Это всегда приятно», — приводит слова Роббена пресс-служба «Баварии».
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
- 1 апреля 2023
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