Бышовец: «Локомотив» сможет избежать стыков. Динамика говорит об улучшении качества игры

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором железнодорожники на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород».

«У «Локомотива» в матче с «Пари НН» может быть преимущество, и даже не из-за того, что Галактионов раньше тренировал нижегородцев. У «Локомотива» в последних матчах сбалансированный состав и хорошее функциональное состояние. Шансы «Локо» достаточно оптимистичны в этом матче.

Динамика результатов «Локомотива» говорит об улучшении качества игры, молодые футболисты взрослеют. Мне кажется, «Локомотив» сможет избежать зоны стыковых матчей по итогам сезона», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч «Пари НН» и «Локомотива» начнётся в 14:00 мск сегодня, 1 апреля.