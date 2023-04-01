«Арсенал» представил форму в дизайне тульского пряника

Тульский «Арсенал» представил новый комплект формы на остаток сезона-2022/2023. Основой дизайна новых игровых футболок выступил тульский пряник. Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала».
«Рады представить вам третий комплект формы «Пряничный-2023» на концовку нынешнего сезона.
На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» — написано в заявлении клуба.
Фото: ФК «Арсенал» Тула
Презентация нового комплекта формы состоялась 1 апреля.
«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 24 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 51 очко. В ближайшем туре «Арсенал» встретится с «Нефтехимиком». Матч состоится завтра, 2 апреля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
- 1 апреля 2023
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