«Арсенал» представил форму в дизайне тульского пряника

Тульский «Арсенал» представил новый комплект формы на остаток сезона-2022/2023. Основой дизайна новых игровых футболок выступил тульский пряник. Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала».

«Рады представить вам третий комплект формы «Пряничный-2023» на концовку нынешнего сезона.

На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Арсенал» Тула

Презентация нового комплекта формы состоялась 1 апреля.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 24 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 51 очко. В ближайшем туре «Арсенал» встретится с «Нефтехимиком». Матч состоится завтра, 2 апреля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.