Митрофанов: мы смогли всех убедить, что возможно провести международный матч в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Коллеги из ФИФА и УЕФА следили и следят за нашими международными матчами. Все наши игры были согласованы со стороны коллег. Матч с Ираком прошёл на хорошем организационном уровне. Важно, что матч прошёл в Санкт-Петербурге в условиях отстранения. Это был отдельный пункт в сложностях организации игры. Мы смогли всех убедить, что это возможно. Позитивно, что матч прошёл в России.

Что касается будущих соперников для спаррингов, то у европейских сборных сейчас идут официальные соревнования. У них практически нет перерывов, с ними негде играть. В настоящий момент рассматриваем только Азию по причине переноса Кубка Азии из Китая. У Африки тоже официальные соревнования. Один из вариантов — участие в азиатском товарищеском турнире в июне», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 26 марта, национальная команда России провела товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Карпина победили сборную Ирака со счётом 2:0.