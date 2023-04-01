Митрофанов: мы смогли всех убедить, что возможно провести международный матч в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о товарищеских матчах сборной России.
«Коллеги из ФИФА и УЕФА следили и следят за нашими международными матчами. Все наши игры были согласованы со стороны коллег. Матч с Ираком прошёл на хорошем организационном уровне. Важно, что матч прошёл в Санкт-Петербурге в условиях отстранения. Это был отдельный пункт в сложностях организации игры. Мы смогли всех убедить, что это возможно. Позитивно, что матч прошёл в России.
Что касается будущих соперников для спаррингов, то у европейских сборных сейчас идут официальные соревнования. У них практически нет перерывов, с ними негде играть. В настоящий момент рассматриваем только Азию по причине переноса Кубка Азии из Китая. У Африки тоже официальные соревнования. Один из вариантов — участие в азиатском товарищеском турнире в июне», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».
Напомним, 26 марта, национальная команда России провела товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Карпина победили сборную Ирака со счётом 2:0.
- 1 апреля 2023
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