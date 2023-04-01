«Тоттенхэм» рассматривает Почеттино, Нагельсмана, Энрике и Де Дзерби на пост наставника

Лондонский «Тоттенхэм» определился с претендентами на пост главного тренера клуба после увольнения итальянца Антонио Конте. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По информации источника, французский специалист Кристоф Галтье, работающий с парижским клубом, — лишь один из претендентов на вакансию главного тренера «Тоттенхэма». Руководство «шпор» также рассматривает возможность приглашения уволенного из «Баварии» Юлиана Нагельсмана и Маурисио Почеттино, который ранее уже работал в лондонском клубе.

Также в шорт-листе «Тоттенхэма» присутствуют бывший наставник сборной Испании Луис Энрике и главные тренеры «Брайтона» и «Селтика» Роберто Де Дзерби и Анге Постекоглу.

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