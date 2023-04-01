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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 мск

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 мск
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В матче 29-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил египетский нападающий Мохамед Салах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 27 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 42 очка после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (69).

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