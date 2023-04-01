Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черышев: в Италии очень вкусная еда, но, если есть много пасты и пиццы, можно растолстеть

Черышев: в Италии очень вкусная еда, но, если есть много пасты и пиццы, можно растолстеть
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о любимых местах в Венеции, итальянских словах и местной кухне.

«В Венеции очень много мест, которые мне нравятся… Мост Риальто, площадь Сан-Марко. Мне нравится подниматься на колокольню, откуда можно любоваться всем городом, или сесть на паром и отправиться посетить церковь Санта-Мария-делла-Салюте… Это всё фантастика.

Я изучаю язык. Я жил в Валенсии, и итальянский немного похож на валенсийский. Моё любимое слово? Их несколько (смеётся). Buongiorno, come stai, tutto bene (доброе утро, как дела, всё хорошо. — Прим «Чемпионата»).

Здесь, в Италии, очень вкусная еда, но нужно быть осторожным. Если ты съешь много пасты или много пиццы, ты растолстеешь. Мне очень нравится паста с трюфелями и пармезаном», — приводит слова Черышева Relevo.

Материалы по теме
«Я сразу влюбился. Она великолепна». Черышев — о Венеции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023