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Источник: Талалаев может возглавить «Пари НН», если нижегородцы проиграют «Локомотиву»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев привлекает интерес нескольких потенциальных работодателей. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, российский специалист может возглавить греческий клуб ОФИ с острова Крит, израильский «Маккаби» из Тель-Авива или сборную ОАЭ.

Отмечается также, что более вероятно назначение Талалаева главным тренером «Пари Нижний Новгород», если нижегородцы потерпят поражение от московского «Локомотива» в предстоящем матче 21-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 1 апреля. Нынешним главным тренером «Пари НН» является Артём Горлов.

Приоритетом же самого Талалаева является работа за рубежом.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что Талалаев сам принял решение покинуть московское «Торпедо». В клубе заявили о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.