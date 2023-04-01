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У сборной России есть предварительные договорённости о матчах с топ-командами из Африки

У сборной России есть предварительные договорённости о матчах с топ-командами из Африки
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о существовании предварительных договорённостей о проведении товарищеских матчей сборной России с главными командами африканского континента.

«Мы ведём переговоры, но нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи. В Азиатской конфедерации только массово не играют официальные матчи. В Азии большое количество сборных. И понятно, что наиболее вероятна встреча с командой оттуда. Ведём переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами. С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договорённости о проведении товарищеских матчей в этом году», — сказал Митрофанов в видео в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

Сборная России не имеет права принимать участие в официальных матчах по решению ФИФА и УЕФА от февраля прошлого года. Российская команда провела несколько контрольных встреч с соперниками из Азиатской конфедерации.

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