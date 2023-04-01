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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ
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В матче 29-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Де Брёйне, Грилиш, Марез, Альварес.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Гакпо, Жота, Салах.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил египетский нападающий Мохамед Салах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 27 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 42 очка после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (69).

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