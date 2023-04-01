Как завершится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»?
Поделиться
В матче 29-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил египетский нападающий Мохамед Салах.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 27 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 42 очка после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (69).
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
14:32
-
14:29
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:46
-
12:38
-
12:34
-
12:22
-
12:20
-
12:13
-
12:12
-
12:05
-
11:58
-
11:53
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
11:00
Партнерский контент