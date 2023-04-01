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Зенит — Урал. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Константин Лепёхин: «Зенит» — фаворит в каждом матче чемпионата

Константин Лепёхин: «Зенит» — фаворит в каждом матче чемпионата
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с екатеринбургским «Уралом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 1 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ожидаю победы «Зенита» в матче с «Уралом». Для меня ничего не изменилось — «Зенит» остаётся фаворитом в каждом матче чемпионата страны. Особенно важна победа после двух предыдущих осечек», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков после 20 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке — 25 очков.

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