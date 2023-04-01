Как закончится матч «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд?

Сегодня, 1 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 26-го тура немецкой Бундеслиги между местной «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч между соперниками в 9-м туре Бундеслиги текущего сезона завершился вничью 2:2. Забитыми мячами отметились Леон Горецка и Лерой Зане в составе «Баварии» и Юссуфа Мукоко и Антони Модест в составе «Боруссии», которая смогла отыграться со счёта 0:2 на 95-й минуте.

«Боруссия» и «Бавария» после 25 сыгранных матчей занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги соответственно. Соперников разделяет одно очко.