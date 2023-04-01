Черышев рассказал, что ему написал Модрич после чемпионата мира 2018 года в России

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев рассказал о сообщении, которое ему после завершения чемпионата мира 2018 года написал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Хорватский футболист похвалил своего бывшего одноклубника за хорошую игру на мировом первенстве.

«После того как чемпионат мира уже завершился, мне написал Лука Модрич. В своём сообщении он сказал, что я провёл великолепный турнир и что он рад за меня. Это очень важный поступок, он показывает вам, какой он человек. Для меня Лука — пример, невероятный профессионал», — приводит слова Черышева Relevo.

На чемпионате мира 2018 года Черышев сыграл пять матчей за сборную России, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.