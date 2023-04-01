«Динамо» — «Сочи»: Фомин не забил пенальти. Джанаев получил прямую красную карточку

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев получил прямую красную карточку после фола на полузащитнике московского «Динамо» Денисе Макарове в проходящем в эти минуты в Москве матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После нарушения был назначен 11-метровый удар в ворота южан, который не реализовал футболист хозяев Даниил Фомин. Счёт остался прежним — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на второй минуте матча у ворот «Сочи» возник первый опасный момент. После удара Дениса Макарова мяч с ленточки вынес полузащитник Кирилл Кравцов. На 14-й минуте главный судья матча Роман Галимов не назначил пенальти в ворота «Сочи» после просмотра VAR. На 24-й минуте за нарушение правил в своей штрафной площади красную карточку получил вратарь гостей Сослан Джанаев. На поле вышел голкипер Денис Адамов, который отбил 11-метровый удар полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.