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«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив»: Баринов удвоил преимущество гостей на 26-й минуте

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив»: Баринов удвоил преимущество гостей на 26-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Локомотив» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Дзюба – 15'   0:2 Баринов – 26'   0:3 Дзюба – 31'   0:4 Миранчук – 90+2'

На 26-й минуте полузащитник Дмитрий Баринов забил второй мяч гостей. Он точно пробил в нижний угол ворот Артура Нигматуллина с линии штрафной.

Ранее, на 15-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. Он пяткой замкнул передачу Максима Ненахова.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 22 очка после 20 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.

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