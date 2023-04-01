Игрок «Динамо» Фомин не забил второй подряд пенальти в РПЛ. До этого было 17 забитых
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин не смог реализовать 11-метровый удар в проходящем в эти минуты матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0, идёт первый тайм). Эта неудачная попытка исполнения пенальти стала для футболиста второй подряд в рамках чемпионата России.
В предыдущий раз Фомин не смог забить пенальти в ноябре прошлого года, когда в матче 17-го тура РПЛ не смог переиграть вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Та встреча закончилась победой бело-голубых — 2:1.
Примечательно, что до пенальти в матче с ЦСКА полузащитник «Динамо» забил 17 пенальти подряд.
В игре с «Сочи» Фомин не смог переиграть вратаря Дениса Адамова, который вышел на поле после удаления Сослана Джанаева.
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