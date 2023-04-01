«Динамо» — «Сочи»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

Московское «Динамо» и футбольный клуб «Сочи» не смогли открыть счёт в первом тайме матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на второй минуте матча у ворот «Сочи» возник первый опасный момент. После удара Дениса Макарова мяч с ленточки вынес полузащитник Кирилл Кравцов. На 14-й минуте главный судья матча Роман Галимов не назначил пенальти в ворота «Сочи» после просмотра VAR. На 24-й минуте за нарушение правил в своей штрафной площади на полузащитнике хозяев Денисе Макарове красную карточку получил вратарь гостей Сослан Джанаев. На поле вышел голкипер Денис Адамов, который отбил 11-метровый удар полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.