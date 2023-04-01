Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил интерес к себе со стороны сборной Бразилии, а также заявил, что сам заинтересован в работе с бразильской национальной командой.

«Меня не волнуют слухи о моём увольнении. Меня это не касается, меня это не беспокоит. Я просто хочу соответствовать этому клубу и этой команде. Я буду здесь, пока «Реал» не решит иначе. Мне очень хорошо здесь. Я чувствую поддержку президента, болельщиков и игроков. У нас есть два месяца впереди, после которых, надеюсь, мы будем продолжать.

Каждый может говорить что хочет. Я знаю, что у меня есть контракт, и я хочу его отработать. Что может произойти в будущем, я не знаю.

Реальность такова, что сборная Бразилии заинтересована во мне, мне это приятно, я тоже заинтересован, но я должен уважать контракт, который у меня есть, и я хочу его отработать», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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