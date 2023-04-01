«Динамо» — «Сочи»: Дркушич открыл счёт ударом головой после углового

Защитник футбольного клуба «Сочи» Ванья Дркушич открыл счёт в проходящем в эти минуты в Москве матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

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Уже на второй минуте матча у ворот «Сочи» возник первый опасный момент. После удара Дениса Макарова мяч с ленточки вынес полузащитник Кирилл Кравцов. На 14-й минуте главный судья матча Роман Галимов не назначил пенальти в ворота «Сочи» после просмотра VAR. На 24-й минуте за нарушение правил в своей штрафной площади на полузащитнике хозяев Денисе Макарове красную карточку получил вратарь гостей Сослан Джанаев. На поле вышел голкипер Денис Адамов, который отбил 11-метровый удар полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

На 53-й минуте Макаров пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу ворот «Сочи». На 67-й минуте после подачи с углового, которую выполнил полузащитник гостей Кристиан Нобоа, счёт открыл защитник Ванья Дркушич.