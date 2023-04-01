В «Спартаке» объяснили, почему Квинси Промес остался в запасе на игру с «Ахматом»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал непопадание нидерландского нападающего команды Квинси Промеса в стартовый состав на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
«У Квинси Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб решил его поберечь», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Спартака» с «Ахматом» состоится сегодня, 1 апреля, в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
После 20 сыгранных матчей в текущем сезоне чемпионата России в активе московского «Спартака» 40 набранных очков. Грозненский «Ахмат» смог набрать 32 очка за аналогичное количество проведённых встреч.
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