«Динамо» — «Сочи»: гости увеличили преимущество в счёте до двух голов

Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук забил второй гол своей команды в проходящем в эти минуты в Москве матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на второй минуте матча у ворот «Сочи» возник первый опасный момент. После удара Дениса Макарова мяч с ленточки вынес полузащитник Кирилл Кравцов. На 14-й минуте главный судья матча Роман Галимов не назначил пенальти в ворота «Сочи» после просмотра VAR. На 24-й минуте за нарушение правил в своей штрафной площади на полузащитнике хозяев Денисе Макарове красную карточку получил вратарь гостей Сослан Джанаев. На поле вышел голкипер Денис Адамов, который отбил 11-метровый удар полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.
На 53-й минуте Макаров пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу ворот «Сочи». На 67-й минуте после подачи с углового, которую выполнил полузащитник гостей Кристиан Нобоа, счёт открыл защитник Ванья Дркушич (1:0 в пользу «Сочи»). На 74-й минуте после успешной контратаки полузащитник «Сочи» Артём Макарчук с передачи нападающего Луки Джорджевича забил второй гол своей команды (2:0 в пользу «Сочи»).
- 1 апреля 2023
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:37
-
15:32
-
15:21
-
15:03
-
15:01
-
14:52
-
14:50
-
14:46
-
14:33
-
14:32
-
14:29
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:48