«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Де Брёйне вывел хозяев вперёд на 46-й минуте

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В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с с Саймоном Хупером. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне вывел «Манчестер Сити» вперёд.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Через 10 минут форвард хозяев Хулиан Альварес забил ответный мяч.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 61 очко после 27 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 42 очка после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (69).