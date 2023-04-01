«Локомотив» разгромил «Пари НН», Дзюба оформил дубль

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Локомотив» одержал победу со счётом 4:0.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. Он пяткой замкнул передачу Максима Ненахова. Через 11 минут капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов точно пробил в нижний угол ворот Артура Нигматуллина с линии штрафной. На 31-й минуте Дзюба оформил дубль, буквально повторив удар Баринова. На 90+2-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Антон Миранчук — 4:0.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков после 21 матча. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.