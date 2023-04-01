Галактионов повторил достижение Газзаева, Черчесова, Виллаш-Боаша, Манчини и Семака
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Московский «Локомотив» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура РПЛ (4:0). Эта победа стала четвёртой подряд для железнодорожников в чемпионате России под руководством главного тренера Михаила Галактионова, который стал лишь седьмым специалистом в истории, выигравшим четыре стартовых встречи во главе команды Премьер-Лиги России. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.
До этого подобное достижение покорялось шести тренерам: Адамасу Голодцу («Динамо», 1995 год), Валерию Газзаеву (ЦСКА, 2002), Станиславу Черчесову («Спартак», 2007), Андре Виллаш-Боашу («Зенит», 2014), Роберто Манчини («Зенит», 2017) и Сергею Семаку («Зенит», 2018).
Галактионов возглавил «Локомотив» перед зимним перерывом в РПЛ.
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