Галактионов повторил достижение Газзаева, Черчесова, Виллаш-Боаша, Манчини и Семака

Московский «Локомотив» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура РПЛ (4:0). Эта победа стала четвёртой подряд для железнодорожников в чемпионате России под руководством главного тренера Михаила Галактионова, который стал лишь седьмым специалистом в истории, выигравшим четыре стартовых встречи во главе команды Премьер-Лиги России. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

До этого подобное достижение покорялось шести тренерам: Адамасу Голодцу («Динамо», 1995 год), Валерию Газзаеву (ЦСКА, 2002), Станиславу Черчесову («Спартак», 2007), Андре Виллаш-Боашу («Зенит», 2014), Роберто Манчини («Зенит», 2017) и Сергею Семаку («Зенит», 2018).

Галактионов возглавил «Локомотив» перед зимним перерывом в РПЛ.