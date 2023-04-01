Мостовой: результативность Дзюбы — повод посмеяться над экспертами, которые его зачехлили

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результативности нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге. Дзюба оформил дубль в матче 21-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород». На счету нападающего шесть мячей в текущем сезоне. «Локомотив» одержал победу с крупным счётом 4:0.
«Ещё раз повод посмеяться над экспертами, которые Дзюбу зачехлили и зачехляют. А он вышел, положил два хороших мяча — теперь спокойно отдыхает. Больше слушайте людей из «клуба знатоков», которые просто чешут языком», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков после 21 матча.
- 1 апреля 2023
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