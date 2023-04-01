Широков: не удивляет результативность Дзюбы. Удивительно, что его не воспринимали ранее

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал результативность нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в нескольких последних матчах РПЛ, заявив, что его не удивляет большое количество забитых форвардом мячей.

«Я много раз говорил, что меня не удивляет результативность Артёма Дзюбы. У него есть определённый уровень, когда он заряжен на что-то. Если взять его пять последних возвращений, то четыре точно были триумфальными.

Он попал в хорошую команду, которой является «Локомотив». Ничего удивительного не вижу. Удивительно, что его не воспринимали ранее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба забил шесть голов в четырёх матчах за «Локомотив» в РПЛ.