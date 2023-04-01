Дзюба — после матча «Локомотива» с «Пари НН»: готовимся к «Зениту», непобедимых команд нет

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (4:0), заявив, что команда теперь будут готовиться к игре с санкт-петербургским «Зенитом».

«Спасибо Дмитрию Сенникову, что выбрал меня лучшим игроком матча – в футболе разбирается. Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру. Очень важная и уверенная победа. Теперь будем готовиться к «Зениту»: нет непобедимых команд», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Дзюба в матче с «Пари НН» оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. Следующая игра у «Локомотива» состоится 9 апреля. Железнодорожники в Москве примут лидера чемпионата России санкт-петербургский «Зенит».