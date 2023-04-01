Никита Симонян: ожидания от матча с «Ахматом»? Выйду и забью несколько голов за «Спартак»
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Советский футболист и тренер Никита Симонян отреагировал на вопрос об ожиданиях от матча «Спартак» — «Ахмат» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 1 апреля. Начало игры — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ожидания от матча с «Ахматом»? Какие могут быть? Я выйду и забью несколько голов за «Спартак» (смеётся)! Только победа сегодня, как и всегда.
Борьба за чемпионство с «Зенитом» закончилась? Давайте немного подождём. Матч заканчивается со свистком, а чемпионат – в последнем туре», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Спартак» (40) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (32) располагается на шестой строчке.
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