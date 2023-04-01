Дзюба: мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (4:0), заявив, что ему «нужно было передать приветик» нижегородской команде. Форвард сказал, что кто-то говорил много некрасивых вещей.

«Сегодня была непростая игра. Мне нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им. Что за приветик? Все, кто в руководстве «Пари НН», знают, о чём я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле всё доказали и показали», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что «Локомотив» нацелился продлить контракт с 34-летним Дзюбой на долгий срок.