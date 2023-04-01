Дзюба: мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (4:0), заявив, что ему «нужно было передать приветик» нижегородской команде. Форвард сказал, что кто-то говорил много некрасивых вещей.
«Сегодня была непростая игра. Мне нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им. Что за приветик? Все, кто в руководстве «Пари НН», знают, о чём я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле всё доказали и показали», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».
Ранее стало известно, что «Локомотив» нацелился продлить контракт с 34-летним Дзюбой на долгий срок.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
17:31
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:25
-
16:25
-
16:25
-
16:18
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:37
-
15:32
-
15:21
-
15:03
-
15:01
Партнерский контент